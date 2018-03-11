Украинские пограничники задержали подозреваемого в убийстве белоруса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Подозреваемого в убийстве иностранца задержали на железнодорожной станции "Киев". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной приграничной службы.
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" на железнодорожной станции "Киев-пассажирский" задержали иностранца, которого разыскивали на родине за нарушение уголовного законодательства.
"Сегодня во время оформления пассажиров, прибывших из Минска, сотрудники пограничного ведомства обнаружили гражданина Беларуси, который, по ориентировке Нацполиции, подозревается в совершении уголовного преступления по ст.139 УК Беларуси "Убийство"", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас иностранца передано сотрудникам Национальной полиции.
Как сообщал УНН, на днях пограничники задержали африканку с чужим австрийским документом.