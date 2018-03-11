Українські прикордонники затримали підозрюваного у вбивстві білоруса
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Підозрюваного у вбивстві іноземця затримано на залізничній станції “Київ”. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної прикордонь служби.
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” на залізничній станції “Київ-пасажирський” затримали іноземця, якого розшукували на батьківщині за порушення кримінального законодавства.
“Сьогодні під час оформлення пасажирів, що прибули з Мінська, співробітники прикордонного відомства виявили громадянина Білорусі, який, за орієнтуванням Нацполіції, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ст.139 КК Білорусі „Вбивство“”, — повідомили у прес-службі.
Наразі іноземця передано співробітникам Національної поліції.
Як повідомляв УНН, днями прикордонники затримали африканку з чужим австрійським документом.