Українські прикордонники затримали підозрюваного у вбивстві білоруса

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Підозрюваного у вбивстві іноземця затримано на залізничній станції “Київ”. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної прикордонь служби.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” на залізничній станції “Київ-пасажирський” затримали іноземця, якого розшукували на батьківщині за порушення кримінального законодавства.

“Сьогодні під час оформлення пасажирів, що прибули з Мінська, співробітники прикордонного відомства виявили громадянина Білорусі, який, за орієнтуванням Нацполіції, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ст.139 КК Білорусі „Вбивство“”, — повідомили у прес-службі.

Наразі іноземця передано співробітникам Національної поліції.

Як повідомляв УНН, днями прикордонники затримали африканку з чужим австрійським документом.

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