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Украинские пограничники обнаружили автомобили, которые разыскивал Интерпол

Киев • УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинские пограничники обнаружили два автомобиля, которые разыскивает Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Украинские пограничники обнаружили автомобили, которые разыскивал Интерпол

"Вчера в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили два автомобиля, которые разыскивались Интерполом, и иномарку с поддельной доверенностью на право управления", - говорится в сообщении.

По данным пограничников один из автомобилей обнаружено в пункте пропуска "Граденицы" на украинско-молдавской границе. По их данным, на автомобиль "Opel Insignia" молдавской регистрации, прибывший на въезд в Украину, сработала база данных Интерпола.

"При проведении всех необходимых процедур контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что автомобиль 2009 года выпуска, за рулем которого был 41-летний гражданин Молдовы, значится в международном розыске как похищенный в Польше в 2012 году", - отметили в ГПСУ.

При этом водитель утверждал, что якобы приобрел автомобиль в Молдове в 2016 году и не знал, что он краденый.

Еще один автомобиль, который находится в розыске Интерпола обнаружен в пункте пропуска "Большая Писаревка" на границе с Россией. Авто марки "BYD G3" в 2011 году выпуска было похищено на территории Украины в 2014 году.

"Автомобилем марки" BYD G3 "украинской регистрации в пункт пропуска прибыл наш соотечественник. В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в учете похищенных автомобилей и он был вывезен в Россию через временно недействующий пункт пропуска "Изварино" ", - говорится в сообщении ГНСУ.

Кроме того пограничники Мостыского отряда на границе с Польшей обнаружили украинца, который пытался въехать на территорию Украины по поддельнойдоверенности на право управления автомобилем "Вольво" 2001 года выпуска польской регистрации.
Сейчас автомобили изъяты. О данных фактах уведомлены соответствующие правоохранительные органы в том числе украинское бюро Интерпола.

Как сообщал УНН, злоумышленники в Запорожье случайно похитили полицейский автомобиль .

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