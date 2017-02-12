Українські прикордонники виявили автомобілі, які розшукував Інтерпол

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 42857 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 107489 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 113757 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 99508 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 118388 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 79467 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88866 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97276 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88748 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 207077 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
29%
Популярнi новини

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 16480 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 23999 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 23890 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 25111 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 16075 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 113770 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 207081 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 359023 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 294450 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 403360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 24210 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 21800 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 99515 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 27731 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 32513 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Українські прикордонники виявили автомобілі, які розшукував Інтерпол

Київ • УНН

 • 11243 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Українські прикордонники виявили два автомобілі, які розшукує Інтерпол. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.

Українські прикордонники виявили автомобілі, які розшукував Інтерпол

"Учора в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби виявили два автомобілі, які розшукувались Інтерполом, та іномарку з підробленим дорученням на право керування“,- йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників один із автомобілів виявлено у пункті пропуску “Градениці”, що на українсько-молдовському кордоні. За їх даними, на автомобіль “Opel Insignia” молдовської реєстрації, що прибув на в’їзд в Україну, спрацювала база даних Інтерполу.

"При проведенні усіх необхідних процедур контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що автомобіль 2009 року випуску, за кермом якого був 41-річний громадянин Молдови, значиться у міжнародному розшуку як викрадений у Польщі в 2012 році“,- зазначили у ДПСУ.

При цьому водій стверджував, що нібито придбав автомобіль у Молдові у 2016 році і не знав, що він крадений.

Ще один автомобіль, який перебуває у розшуку Інтерполу виявлений у пункті пропуску “Велика Писарівка”, що на кордоні з Росією. Авто марки “BYD G3” 2011 року випуску було викрадене на території України у 2014 році.

“Автомобілем марки “BYD G3” української реєстрації у пункт пропуску прибув наш співвітчизник. У ході перевірочних заходів охоронці кордону з’ясували, що вказаний автомобіль значиться в обліку викрадених автомобілів і що він був вивезений до Росії через тимчасово недіючий пункт пропуску "Ізварине“",- йдеться у повідомленні ДПСУ.

Крім того прикордонники Мостиського загону на кордоні з Польщею виявили українця, який намагався в’їхати на територію України по підробленому дорученню на право керування автомобілем “Вольво” 2001 року випуску польської реєстрації.
Наразі автомобілі вилучені. Про дані факти повідомлені відповідні правоохоронні органи в тому числі українське бюро Інтерполу.

Як повідомляв УНН, зловмисники у Запоріжжі випадково викрали поліцейський автомобіль.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,605.60