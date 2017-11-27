Украинские полицейские экстрадировали "короля мошенников" во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинские полицейские передали своим французским коллегам из Интерпола "короля мошенников", сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции.
Сегодня украинские полицейские передали представителям Национального центрального бюро Интерпола в Французской Республике задержанного злоумышленника и его сообщников.
В частности, в мае 2015 года года суд Парижа заочно приговорил мужчину к семи годам тюрьмы. Кроме того, его приговорили к уплате штрафа в миллион евро - за незаконное завладение средствами нескольких известных банков. В то же время представители прокуратуры требовали десять лет заключения.
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В 2015 году суд Парижа заочно приговорил мужчину к семи годам тюрьмы и штрафу в миллион евро за незаконное завладение средствами нескольких известных банков. Установлено, что разыскиваемый злоумышленник ввел в заблуждение более полусотни сотрудников различных юридических фирм.
По данным французских полицейских, гражданин ввел в заблуждение 52 сотрудника из 33 юридических учреждений. По масштабам мошенничества местная пресса окрестила задержанного "королем мошенников".