Украинские полицейские экстрадировали "короля мошенников" во Францию

Сегодня украинские полицейские передали представителям Национального центрального бюро Интерпола в Французской Республике задержанного злоумышленника и его сообщников.

В частности, в мае 2015 года года суд Парижа заочно приговорил мужчину к семи годам тюрьмы. Кроме того, его приговорили к уплате штрафа в миллион евро - за незаконное завладение средствами нескольких известных банков. В то же время представители прокуратуры требовали десять лет заключения.

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В 2015 году суд Парижа заочно приговорил мужчину к семи годам тюрьмы и штрафу в миллион евро за незаконное завладение средствами нескольких известных банков. Установлено, что разыскиваемый злоумышленник ввел в заблуждение более полусотни сотрудников различных юридических фирм.

По данным французских полицейских, гражданин ввел в заблуждение 52 сотрудника из 33 юридических учреждений. По масштабам мошенничества местная пресса окрестила задержанного "королем мошенников".