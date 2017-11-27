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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 1836 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 9384 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 10486 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86294 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78448 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91042 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121063 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Украинские полицейские экстрадировали "короля мошенников" во Францию

Украинские полицейские экстрадировали "короля мошенников" во Францию

Киев  •  УНН

 • 14778 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинские полицейские передали своим французским коллегам из Интерпола "короля мошенников", сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Сегодня украинские полицейские передали представителям Национального центрального бюро Интерпола в Французской Республике задержанного злоумышленника и его сообщников.

В частности, в мае 2015 года года суд Парижа заочно приговорил мужчину к семи годам тюрьмы. Кроме того, его приговорили к уплате штрафа в миллион евро - за незаконное завладение средствами нескольких известных банков. В то же время представители прокуратуры требовали десять лет заключения.

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В 2015 году суд Парижа заочно приговорил мужчину к семи годам тюрьмы и штрафу в миллион евро за незаконное завладение средствами нескольких известных банков. Установлено, что разыскиваемый злоумышленник ввел в заблуждение более полусотни сотрудников различных юридических фирм.

По данным французских полицейских, гражданин ввел в заблуждение 52 сотрудника из 33 юридических учреждений. По масштабам мошенничества местная пресса окрестила задержанного "королем мошенников".

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