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Українські поліцейські екстрадували "короля шахраїв" у Францію

Українські поліцейські екстрадували "короля шахраїв" у Францію

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українські поліцейські передали своїм французьким колегам з Інтерполу “короля шахраїв”, повідомляє УНН з посиланням на сайт Національної поліції.

Сьогодні українські поліцейські передали представникам Національного центрального бюро Інтерполу у Французькій Республіці затриманого зловмисника та його спільників.

Зокрема, у травні 2015 року суд Парижа заочно засудив чоловіка до семи років в’язниці. Крім того, його засудили до сплати штрафу в мільйон євро — за незаконне заволодіння коштами кількох відомих банків. Водночас представники прокуратури вимагали десяти років ув’язнення.

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У 2015 році суд Парижа заочно засудив чоловіка до семи років в’язниці і штрафу в мільйон євро за незаконне заволодіння коштами кількох відомих банків. Встановлено, що розшукуваний зловмисник ввів в оману понад півсотні співробітників різних юридичних фірм.

За даними французьких поліцейських, громадянин ввів в оману 52 співробітника із 33 юридичних установ. За масштаби шахрайських дій місцева преса охрестила затриманого “королем шахраїв”.

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