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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Украинские предприятия военно-промышленного комплекса получат заказ более чем на 600 млн долларов

Киев • УНН

 • 7750 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Представители Украины подписали с пакистанскими партнерами меморандум о сотрудничестве, что позволит украинским предприятиям военно-промышленного комплекса получить заказ на сумму более 600 млн долларов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Украинские предприятия военно-промышленного комплекса получат заказ более чем на 600 млн долларов

Договоренности касаются технического обслуживания и модернизации танков и будут предусматривать получение украинскими предприятиями военно-промышленного комплекса заказ на сумму более 600 млн долларов.

Меморандум подписали генеральный директор государственной компании "Укрспецэкспорт" Павел Букин и председатель правления предприятия тяжелой промышленности HIT TAXILA генерал-лейтенант Ваджит Саид Хусейн с участием министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и министра обороны промышленности Пакистана Рана тангир Хусейна.

Как сообщал УНН, во время встречи с президентом Пакистана Украины было предложено активизировать сотрудничество в военно-промышленной сфере.

Украинские Национальные Новости

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