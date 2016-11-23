Украинские предприятия военно-промышленного комплекса получат заказ более чем на 600 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Представители Украины подписали с пакистанскими партнерами меморандум о сотрудничестве, что позволит украинским предприятиям военно-промышленного комплекса получить заказ на сумму более 600 млн долларов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Договоренности касаются технического обслуживания и модернизации танков и будут предусматривать получение украинскими предприятиями военно-промышленного комплекса заказ на сумму более 600 млн долларов.
Меморандум подписали генеральный директор государственной компании "Укрспецэкспорт" Павел Букин и председатель правления предприятия тяжелой промышленности HIT TAXILA генерал-лейтенант Ваджит Саид Хусейн с участием министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и министра обороны промышленности Пакистана Рана тангир Хусейна.
Как сообщал УНН, во время встречи с президентом Пакистана Украины было предложено активизировать сотрудничество в военно-промышленной сфере.