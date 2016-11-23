Українські підприємства військово-промислового комплексу отримають замовлення на понад 600 млн доларів

Домовленості стосуються технічного обслуговування та модернізації танків і передбачатимуть отримання українськими підприємствами військово-промислового комплексу замовлення на суму понад 600 млн доларів.

Меморандум підписали генеральний директор державної компанії “Укрспецекспорт” Павло Букін та голова правління підприємства важкої промисловості HIT TAXILA генерал-лейтенант Ваджит Саїд Хусейн за участі міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака, першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського та міністра оборонної промисловості Пакистану Рана Тангіра Хусейна.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі з президентом Пакистану Україні було запропоновано активізувати співпрацю у військово-промисловій сфері.