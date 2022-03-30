Украинская делегация продолжает работу в Турции, переговорщики рф уехали

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"Российская делегация покинула Турцию. Члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за рубежом", - сообщила Палийчук.

Детали

Пресс-секретарь со ссылкой на заявление главы фракции и главы украинской делегации Давида Арахамии сообщила, что на сегодня запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками Турции, во время которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.

"Сразу после встречи представители нашей делегации вернутся в Украину", - добавила она.

Ранее

Накануне в Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф. Ранее сообщалось, что переговоры должны были продолжаться несколько дней, однако позже стало известно, что делегаты страны-агрессора вернулись в рф в тот же день.