Українська делегація продовжує роботу в Туреччині, переговірники рф поїхали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Українські переговірники, які напередодні в Стамбулі провели зустріч з делегацією рф, залишились в Туреччині, де сьогодні матимуть низку зустрічей. Про це повідомила речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Російська делегація покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном", - повідомила Палійчук.
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Речниця з посиланням на заяву голови фракції та голови української делегації Давида Арахамії повідомила, що на сьогодні заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері.
"Одразу після зустрічі представники нашої делегації повернуться до України", - додала вона.
Раніше
Напередодні у Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф. Раніше повідомлялось, що перемовини мали тривати кілька днів, однак пізніше стало відомо, що делегати країни-агресора повернулись до рф у той же день.