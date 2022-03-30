Українська делегація продовжує роботу в Туреччині, переговірники рф поїхали

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"Російська делегація покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном", - повідомила Палійчук.

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Речниця з посиланням на заяву голови фракції та голови української делегації Давида Арахамії повідомила, що на сьогодні заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері.

"Одразу після зустрічі представники нашої делегації повернуться до України", - додала вона.

Раніше

Напередодні у Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф. Раніше повідомлялось, що перемовини мали тривати кілька днів, однак пізніше стало відомо, що делегати країни-агресора повернулись до рф у той же день.