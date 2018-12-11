Военнопленные украинские моряки рассказали, как получили ранения

“Посетил сегодня в СИЗО 1 УФСИН РФ по Москве ("Матросская тишина“) раненого украинского военнопленного Василия Сороку. Он был ранен в левое предплечье прямым попаданием снаряда в МБАК "Бердянск“. Осколком перебит нерв, артерия, мышцы. Предположительно стрельба велась из „630-ки“ (АК- 630 — 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки — ред.). По счастливой случайности никто не погиб! Взрывом их разбросало внутри катера. Смогли сами перебинтоваться, затем их доставили на российские корабли. Уже в Керчи их прооперировали в больнице”, — сообщил адвокат.

При этом он уточнил, что в настоящее время все раненные идут на поправку.

“Хотя в условиях СИЗО невозможно представить, как проходить лечение и реабилитацию”, — уточнил он.

Как пояснил адвокат, во время допросов Сорока воспользовался ст. 51 Конституции, предоставляющей право не давать показаний против себя. По его информации, у моряков начинаются следственные действия, однако раненых пока не трогают.

“Василий, несмотря на ранение, держится молодцом. Вежливый и внимательный. Без злобы и упреков. Настоящий военный”, — добавил адвокат.

Напомним, более 80 правозащитников выразили желание защищать в суде украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов намерен поехать в Москву, чтобы защищать арестованного военнопленного украинского моряка Богдана Небылицу. Об этом он сообщил после выхода из изолятора временного содержания, где находился 5 суток в связи с арестом в оккупированном Крыму.

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.