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Військовополонені українські моряки розповіли, як отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Три українські моряки під час атаки їх російськими військовими в районі Керченської затоки були поранені через вибух після обстрілу катера "Бердянськ" з автоматичної корабельної артилерійської установки. Про це повідомив адвокат Сергій Бадамшін в Facebook, передає УНН.

Військовополонені українські моряки розповіли, як отримали поранення

"Відвідав сьогодні в СІЗО 1 УФСІН РФ по Москві ("Матроська тиша") пораненого українського військовополоненого Василя Сороку. Він був поранений в ліве передпліччя прямим попаданням снаряда в МБАК "Бердянськ". Осколком перебитий нерв, артерія, м'язи. Імовірно, стрілянина велася з "630-ки" (АК 630- 30-мм шестиствольної автоматичної корабельної артилерійської установки - ред.). Завдяки щасливому випадку ніхто не загинув! Вибухом їх розкидало всередині катера. Змогли самі перебинтувати, потім їх доставили на російські кораблі. Уже в Керчі їх прооперували в лікарні", - повідомив адвокат.

При цьому він уточнив, що в даний час всі поранені йдуть на поправку.

"Хоча в умовах СІЗО неможливо уявити, як проходити лікування і реабілітацію", - уточнив він.

Як пояснив адвокат, під час допитів Сорока скористався ст. 51 Конституції, яка надає право не давати свідчень проти себе. За його інформацією, у моряків починаються слідчі дії, проте поранених поки не чіпають.

"Василь, незважаючи на поранення, тримається молодцем. Ввічливий і уважний. Без злоби і докорів. Справжній військовий", - додав адвокат.

Нагадаємо, більше 80 правозахисників висловили бажання захищати в суді українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки разом з військовими судами.

Кримський адвокат Еміль Курбедінов планує поїхати в Москву, щоб захищати арештованого військовополоненого українського моряка Богдана Небилицю. Про це він повідомив після виходу з ізолятора тимчасового утримання, де перебував 5 діб у зв'язку з арештом в окупованому Криму.

25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені кілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.

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