Військовополонені українські моряки розповіли, як отримали поранення

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Три українські моряки під час атаки їх російськими військовими в районі Керченської затоки були поранені через вибух після обстрілу катера "Бердянськ" з автоматичної корабельної артилерійської установки. Про це повідомив адвокат Сергій Бадамшін в Facebook, передає УНН.