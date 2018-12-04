Украинские моряки получили уже все передачи и посылки

"Наши ребята получили все передачи. Даже посылки, отправленные по почте", - написал волонтер.



Напомним, крымскотатарские активисты отправили по почте 24 посылки для украинских моряков, которые находятся в СИЗО в Москве.



Украинским морякам, которых держат в СИЗО в Москве, волонтеры передали продукты, бумагу и конверты с марками в Украине.



30 ноября арестованных украинских моряков, захваченных в воскресенье вместе с судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, доставили в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве из оккупированного Крыма.



