Украинские моряки получили уже все передачи и посылки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Военнопленные Украинские моряки в московских СИЗО уже получили все передачи и посылки. Об этом сообщил активист Риза Асанов в Facebook, передает УНН.
"Наши ребята получили все передачи. Даже посылки, отправленные по почте", - написал волонтер.
Напомним, крымскотатарские активисты отправили по почте 24 посылки для украинских моряков, которые находятся в СИЗО в Москве.
Украинским морякам, которых держат в СИЗО в Москве, волонтеры передали продукты, бумагу и конверты с марками в Украине.
30 ноября арестованных украинских моряков, захваченных в воскресенье вместе с судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, доставили в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве из оккупированного Крыма.