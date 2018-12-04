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Українські моряки отримали вже всі передачі й посилки

Українські моряки отримали вже всі передачі й посилки

Київ • УНН

 • 7033 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Військовополонені українські моряки в московських СІЗО вже отримали всі передачі й посилки. Про це повідомив активіст Різа Асанов у Facebook, передає УНН.

"Наші хлопці отримали всі передачі. Навіть посилки, відправлені поштою", - написав волонтер.

Нагадаємо, кримськотатарські активісти відправили поштою 24 посилки для українських моряків, які перебувають у СІЗО в Москві.

Українським морякам, яких тримають в СІЗО в Москві, волонтери передали продукти, папір і конверти з марками в Україну.

30 листопада заарештованих українських моряків, захоплених у неділю разом з суднами ВМС ЗСУ в районі Керченської протоки, доставили в СІЗО "Лєфортово" в російській столиці Москві з окупованого Криму.

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