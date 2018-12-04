Українські моряки отримали вже всі передачі й посилки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Військовополонені українські моряки в московських СІЗО вже отримали всі передачі й посилки. Про це повідомив активіст Різа Асанов у Facebook, передає УНН.
"Наші хлопці отримали всі передачі. Навіть посилки, відправлені поштою", - написав волонтер.
Нагадаємо, кримськотатарські активісти відправили поштою 24 посилки для українських моряків, які перебувають у СІЗО в Москві.
Українським морякам, яких тримають в СІЗО в Москві, волонтери передали продукти, папір і конверти з марками в Україну.
30 листопада заарештованих українських моряків, захоплених у неділю разом з суднами ВМС ЗСУ в районі Керченської протоки, доставили в СІЗО "Лєфортово" в російській столиці Москві з окупованого Криму.