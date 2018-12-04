Українські моряки отримали вже всі передачі й посилки

"Наші хлопці отримали всі передачі. Навіть посилки, відправлені поштою", - написав волонтер.



Нагадаємо, кримськотатарські активісти відправили поштою 24 посилки для українських моряків, які перебувають у СІЗО в Москві.



Українським морякам, яких тримають в СІЗО в Москві, волонтери передали продукти, папір і конверти з марками в Україну.



30 листопада заарештованих українських моряків, захоплених у неділю разом з суднами ВМС ЗСУ в районі Керченської протоки, доставили в СІЗО "Лєфортово" в російській столиці Москві з окупованого Криму.



