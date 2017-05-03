Украинские метатели получили несколько медалей на соревнованиях в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинские легкоатлеты приняли участие в Международном турнире по легкоатлетическим метаниям памяти Заслуженного тренера СССР Е. М. Шукевича, который состоялся в Бресте (Беларусь), информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Ирина Климец с результатом 69,60 м стала второй по метанию молота, а Ирина Новожилова заняла четвертое место (65,00 м). Шестой была Виктория Голда (58,76 м). Победа досталась хозяйке турнира Анне Малищик (71,82 м).
В соревнованиях мужчин третье место по метанию молота занял Николай Лопушенко (64,82 м). Лучший результат у белоруса Юрия Шаюнова (73,60 м).
Кроме того, Михаил Гаврилюк принял участие в соревнованиях по метанию молота среди юниоров и с результатом 73,60 м стал вторым. С национальным рекордом Беларуси победил Александр Шиманович (81,73 м).
Анна Гацко-Федусова с результатом 56,64 м стала третьей по метанию копья. В победительницы, белоруски Татьяны Холодович, - 65,60 м. В соревнованиях мужчин Дмитрий Шеремет стал вторым (75,37 м), уступив лишь белорусу Павлу Мелешко (77,66 м).
Добавим также, Дмитрий Олексенко занял третье место по метанию диска (49,61 м).
Напомним, метателя диска Никиту Нестеренко был признан одним из лучших легкоатлетов февраля в Украине .