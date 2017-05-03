Українські метальники здобули низку медалей на змаганнях у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Українські легкоатлети взяли участь у Міжнародному турнірі з легкоатлетичних метань пам’яті Заслуженого тренера СРСР Є. М. Шукевича, що відбувся у Бресті (Білорусь), інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Ірина Климець з результатом 69,60 м стала другою з метання молота, а Ірина Новожилова посіла четверте місце (65,00 м). Шостою була Вікторія Голда (58,76 м). Перемога дісталася господарці турніру Анні Малищик (71,82 м).
У змаганнях чоловіків третє місце з метання молота посів Микола Лопушенко (64,82 м). Найкращий результат у білоруса Юрія Шаюнова (73,60 м).
Окрім того, Михайло Гаврилюк взяв участь у змаганнях з метання молота серед юніорів і з результатом 73,60 м став другим. З національним рекордом Білорусі переміг Александр Шиманович (81,73 м).
Ганна Гацько-Федусова з результатом 56,64 м стала третьою з метання списа. У переможниці, білоруски Татьяни Холодович, - 65,60 м. У змаганнях чоловіків Дмитро Шеремет став другим (75,37 м), поступившись лиш білорусу Павлу Мелешку (77,66 м).
Додамо також, Дмитро Олексенко посів третє місце з метання диска (49,61 м).
Нагадаємо, метальника диска Микиту Нестеренко було визнано одним з найкращих легкоатлетів лютого в Україні.