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Українські метальники здобули низку медалей на змаганнях у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Українські легкоатлети взяли участь у Міжнародному турнірі з легкоатлетичних метань пам’яті Заслуженого тренера СРСР Є. М. Шукевича, що відбувся у Бресті (Білорусь), інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.

Українські метальники здобули низку медалей на змаганнях у Білорусі

Ірина Климець з результатом 69,60 м стала другою з метання молота, а Ірина Новожилова посіла четверте місце (65,00 м). Шостою була Вікторія Голда (58,76 м). Перемога дісталася господарці турніру Анні Малищик (71,82 м).

У змаганнях чоловіків третє місце з метання молота посів Микола Лопушенко (64,82 м). Найкращий результат у білоруса Юрія Шаюнова (73,60 м).

Окрім того, Михайло Гаврилюк взяв участь у змаганнях з метання молота серед юніорів і з результатом 73,60 м став другим. З національним рекордом Білорусі переміг Александр Шиманович (81,73 м).

Ганна Гацько-Федусова з результатом 56,64 м стала третьою з метання списа. У переможниці, білоруски Татьяни Холодович, - 65,60 м. У змаганнях чоловіків Дмитро Шеремет став другим (75,37 м), поступившись лиш білорусу Павлу Мелешку (77,66 м).

Додамо також, Дмитро Олексенко посів третє місце з метання диска (49,61 м).

Нагадаємо, метальника диска Микиту Нестеренко було визнано одним з найкращих легкоатлетів лютого в Україні.

Українські Національні Новини

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