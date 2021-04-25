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Украинские лавры будут принадлежать украинской церкви - Епифаний

Украинские лавры будут принадлежать украинской церкви - Епифаний

Киев  •  УНН

 • 19642 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В будущем, я думаю, с Божьей помощью, украинские лавры, принадлежащие украинскому народу, со временем власть, государство распорядится так, что эти лавры будут принадлежать украинской церкви. Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

"Мы постоянно говорим, когда же все-таки наши украинские лавры будут принадлежать украинской церкви. Если мы вспомним, то мы очень быстро собрали соответствующее количество голосов на сайте президента Украины. Там была соответствующая петиция. И я думаю, что этот вопрос в будущем решится в пользу ПЦУ", - так Епифаний ответил на вопрос, намерен ли поставить вопрос об отмене постановления и передачу потомку и законному хозяину - ПЦУ.

Добавим

Глава ПЦУ подчеркнул, что "мы сейчас не имеем права обострять этот вопрос".

"Почему? Мы видим, что происходит на границах. Путин ищет любой повода для того, чтобы ввести войска. Поэтому этот вопрос сейчас не ко времени. Но в будущем, я думаю, с Божьей помощью, Господь сотворит соответствующие условия и эти лавры, принадлежащие украинскому народу (они не принадлежат РПЦ, это временное явление), со временем власть, государство, поскольку они находятся в ведении украинского государства, распорядится так, что эти лавры будут принадлежать украинской церкви", - добавил Епифаний.

Ранее

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний еще в 2019 году заявил, что в конечном итоге все три лавры, которые находятся в Украине, перейдут в подчинение Православной церкви Украины.

Добавим, Патриарх Филарет также заявил, что надеется, что Киево-Печерская Лавра и Почаевская Лавра будут принадлежать Православной церкви Украины (ПЦУ), а не российской церкви.

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