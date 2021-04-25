Українські лаври будуть належати українській церкві - Епіфаній

Цитата

"Ми постійно говоримо, коли ж все-таки наші українські лаври будуть належати українській церкві. Якщо ми пригадаємо, то ми дуже швидко зібрали відповідну кількість голосів на сайті президента України. Там була відповідна петиція. І я думаю, що це питання в майбутньому вирішиться на користь ПЦУ", - так Епіфаній відповів на запитання, чи має намір порушити питання про скасування постанови і передачу нащадку і законному господарю – ПЦУ.

Додамо

Глава ПЦУ наголосив, що "ми зараз не маємо права загострювати це питання".

"Чому? Ми бачимо, що відбувається на кордонах. Путін шукає будь-якого приводу для того, щоб ввести війська. Тому це питання зараз не на часі. Але в майбутньому, я думаю, з Божою допомогою, Господь створить відповідні умови і ці лаври, які належать українському народу (вони не належать РПЦ, це тимчасове явище), з часом влада, держава, оскільки вони знаходяться у віданні української держави, розпорядиться так, що ці лаври будуть належати українській церкві", - додав Епіфаній.

Раніше

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній ще у 2019 році заявив, що в кінцевому підсумку всі три лаври, які знаходяться в Україні, перейдуть в підпорядкування Православної церкви України.

Додамо, Патріарх Філарет також заявив, що сподівається, що Києво-Печерська Лавра і Почаївська Лавра будуть належати Православній церкві України (ПЦУ), а не російській церкві.