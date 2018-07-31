Украинские контрабандисты переправляли сигареты в Польшу самолетом Ан-2

Для контрабанды сигарет использовано самолет Ан-2, который называют "кукурузник". Украинская пограничная служба арестовала машину на одной из стартовых полос в Ровенской области. По информации украинской стороны, задержание было элементом общей с польскими пограничниками операции, целью которой было обезвредить международную преступную группировку.



В Украине задержаны пять человек, которые участвовали в переброске в Польшу сигарет. У них изъято топографические карты и портативные радиостанции. Один из задержанных был пилотом самолета. Летательный машина, которую злоумышленники использовали для переброски на территорию Польши контрабандного товара, может перевозить тонну груза.



До сих пор украинские пограничники обнаружили несколько попыток контрабанды сигарет воздушным путем. Эти случаи имели место на границе со Словакией, а контрабандисты использовали легкие летательные машины - мотопланеры.



Напомним, двое граждан Украины пытались провезти через границу в Медыке элементы автомобильных катализаторов. Порошок, содержащий драгоценные металлы, они хотели ввезти в Польшу с целью продажи. Контрабандистов задержали в ходе проверки их транспорта.