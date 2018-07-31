Українські контрабандисти переправляли цигарки до Польщі літаком Ан-2

Для контрабанди цигарок вжито літак Ан-2, який називають "кукурузником". Українська прикордонна служба арештувала машину на одній зі стартових смуг в Рівненській області. За інформацією української сторони, затримання було елементом спільної з польськими прикордонниками операції, яка мала на меті знешкодити міжнародне злочинне угруповання.



В Україні затримано п’ять осіб, які брали участь у перекиданні до Польщі цигарок. У них вилучено топографічні карти та портативні радіостанції. Один із затриманих був пілотом літака. Літальна машина, яку зловмисники використовували для перекидання на територію Польщі контрабандного товару, може перевозити тонну вантажу.



Досі українські прикордонники виявили кілька спроб контрабанди цигарок повітряним шляхом. Ці випадки мали місце на кордоні зі Словаччиною, а контрабандисти використовували легкі літальні машини – мотопланери.



Нагадаємо, двоє громадян України намагалися провезти через кордон у Медиці елементи автомобільних каталізаторів. Порошок, що містив дорогоцінні метали, вони хотіли ввезти до Польщі з метою продажу. Контрабандистів було затримано у ході перевірки їхнього транспорту.