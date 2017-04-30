Украинские гимнастки завоевали золото Кубка мира в Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинская сборная в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Баку, передает УНН.
Украинские гимнастки победили в финальных соревнованиях с тремя мячами и двумя скакалками, получив от судей оценку 18,2. На втором месте оказалась сборная Болгарии (17,35), а на третьем - команда Беларуси (17,1).
В финале с пятью обручами Украинская сборная в групповых упражнениях осталась в шаге от пьедестала и заняла четвертое место (18,3). Победили здесь гимнастки с Италии (18,7), серебро - в белорусок (18,7), бронза - у болгарок (18,65).
Отметим, в субботу, 29 апреля, сборная Украины в Баку завоевала бронзовую медаль в многоборье - по сумме двух упражнений.