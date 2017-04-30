Українські гімнастки вибороли золото Кубка світу в Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українська збірна у групових вправах з художньої гімнастики виборола золоту медаль на етапі Кубка світу в Баку, передає УНН.
Українські гімнастки перемогли у фінальних змаганнях з трьома м’ячами і двома скакалками, отримавши від суддів оцінку 18,2. На другому місці опинилася збірна Болгарії (17,35), а на третьому – команда Білорусі (17,1).
У фіналі з п’ятьма обручами українська збірна у групових вправах залишилася за крок від п’єдесталу і посіла четверте місце (18,3). Перемогли тут гімнастки із Італії (18,7), срібло – у білорусок (18,7), бронза – у болгарок (18,65).
Зазначимо, у суботу, 29 квітня, збірна України в Баку виборола бронзову медаль у багатоборстві – за сумою двох вправ.