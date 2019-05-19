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7 марта, 06:35 • 111845 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137923 просмотра

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Украинские гимнастки завоевали награды на чемпионате Европы

Украинские гимнастки завоевали награды на чемпионате Европы

Киев  •  УНН

 • 47650 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. С 16 по 19 мая в столице Азербайджана - Баку прошел чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины.

Украина на этом старте представили лидер сборной Влада Никольченко, серебряный призер чемпионата Европы 2018 в команде Виктория Оноприенко и наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Виктории Денисенко, Николь Красюк, Алины Мельник, Валерии Голубковой, Дарьи Щербаковой и Софии Цибули.

Высокий результат в финале с 5 обручами показала наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях. С оценкой 23,400 грации завоевали "серебро" в этом виде, уступив лишь россиянкам. Третье место заняла команда Беларуси.

В финале с обручем Никольченко допустила ряд ошибок и заняла только 8 место, однако блестящее выступление с коронными булавами (22,475) принес ей "бронзу" соревнований. Первое и второе места в этом финале заняли сестры-близнецы из России Арина и Дина Аверины.

Напомним, украинки завоевали две медали этапа Кубка мирового вызова по гимнастике.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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