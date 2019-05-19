Украинские гимнастки завоевали награды на чемпионате Европы

Украина на этом старте представили лидер сборной Влада Никольченко, серебряный призер чемпионата Европы 2018 в команде Виктория Оноприенко и наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Виктории Денисенко, Николь Красюк, Алины Мельник, Валерии Голубковой, Дарьи Щербаковой и Софии Цибули.

Высокий результат в финале с 5 обручами показала наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях. С оценкой 23,400 грации завоевали "серебро" в этом виде, уступив лишь россиянкам. Третье место заняла команда Беларуси.

В финале с обручем Никольченко допустила ряд ошибок и заняла только 8 место, однако блестящее выступление с коронными булавами (22,475) принес ей "бронзу" соревнований. Первое и второе места в этом финале заняли сестры-близнецы из России Арина и Дина Аверины.

Напомним, украинки завоевали две медали этапа Кубка мирового вызова по гимнастике.