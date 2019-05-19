Українські гімнастки вибороли нагороди на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. З 16 по 19 травня в столиці Азербайджану - Баку пройшов чемпіонат Європи з художньої гімнастики, інформує УНН з посиланням на Федерацію художньої гімнастики України.
Україну на цьому старті представили лідер збірної Влада Нікольченко, срібний призер чемпіонату Європи 2018 у команді Вікторія Онопрієнко і наша юніорська збірна команда в групових вправах у складі Вікторії Денисенко, Ніколь Красюк, Аліни Мельник, Валерії Голубкової, Дар'ї Щербакової і Софії Цибулі.
Високий результат у фіналі з 5 обручами показала наша юніорська збірна команда в групових вправах. З оцінкою 23,400 грації завоювали "срібло" в цьому виді, поступившись лише росіянкам. Третє місце зайняла команда Білорусі.
У фіналі з обручем Нікольченко допустила ряд помилок і зайняла лише 8 місце, проте блискучий виступ з коронними булавами (22,475) приніс їй "бронзу" змагань. Перше і друге місця в цьому фіналі посіли сестри-близнючки з Росії Аріна і Діна Аверіни.
Нагадаємо, українки завоювали дві медалі етапу Кубку світового виклику з гімнастики.