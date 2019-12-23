Украинские исследователи Антарктиды стали авторами раздела в "Энциклопедии мировых биомов"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112949 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117266 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115722 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131593 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106637 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108699 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108600 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196869 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Украинские исследователи Антарктиды стали авторами раздела в "Энциклопедии мировых биомов"

Украинские исследователи Антарктиды стали авторами раздела в "Энциклопедии мировых биомов"

Киев  •  УНН

 • 21415 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В июне 2020 года выйдет "Энциклопедия мировых биомов" - 3-томник на 2600 страниц, где собрана информация обо всех экосистемах высшего ранга - биомы - на планете Земля. Иван Парникоза и Ирина Козерецкая, ученые Национального антарктического научного центра МОН, стали авторами одной из глав этой Энциклопедии. В ней они рассказали о сухопутных экосистемах Антарктиды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Раздел о каждом из биомов писали наиболее известные специалисты, чьи исследования являются неоспоримо авторитетными. Мы гордимся, что со всей мировой научной общественности именно ученым НАНЦ издатели доверили описание Антарктических сухопутных биомов. Именно их статья в дальнейшем будет первоисточником информации, из которого будут начинать свои поиски полярные экологи из любой страны. И это является лучшим признанием того, что наша наука не "отстает", а на равных участвует в глобальном процессе познания природы нашей планеты", - пояснил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

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"Энциклопедию мировых биомов" подготовило всемирно известное научное издательство "Elsevier".

Справка: Биомы - это экосистемы высшего ранга, которые представляют собой одновременно и целый класс ландшафтов, и целый устойчивый набор функциональных связей между животными и растениями (хотя виды, которые их составляют, могут быть очень разными). Примерами биомов являются, тропический лес, тайга, тундра или коралловые рифы.

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