Українські дослідники Антарктиди стали авторами розділу в “Енциклопедії світових біомів”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У червні 2020 року друком вийде “Енциклопедія світових біомів” — 3-томник на 2600 сторінок, де зібрана інформація про всі екосистеми найвищого рангу — біоми — на планеті Земля. Іван Парнікоза та Ірина Козерецька, вчені Національного антарктичного наукового центру МОН, стали авторами одного з розділів цієї Енциклопедії. У ньому вони розповіли про суходільні екосистеми Антарктиди, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
“Розділ про кожен з біомів писали найбільш знані фахівці, чиї дослідження є незаперечно авторитетними. Ми пишаємося, що з усієї світової наукової спільноти саме вченим НАНЦ видавці довірили опис Антарктичних суходільних біомів. Саме їхня стаття надалі буде першоджерелом інформації, з якого починатимуть свої пошуки полярні екологи з будь-якої країни. І це є найкращим визнанням того, що наша наука не „пасе задніх“, а на рівних бере участь у глобальному процесі пізнання природи нашої планети”, — пояснив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.
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“Енциклопедію світових біомів” підготувало всесвітньо відоме наукове видавництво “Elsevier”.
Довідково: Біоми — це екосистеми найвищого рангу, які представляють собою одночасно і цілий клас ландшафтів, і цілий сталий набір функціональних зв’язків між тваринами та рослинами (хоч види, які їх складають, можуть бути дуже різними). Прикладами біомів є, зокрема, тропічний ліс, тайга, тундра або коралові рифи.