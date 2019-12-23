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Українські дослідники Антарктиди стали авторами розділу в “Енциклопедії світових біомів”

Київ • УНН

 • 21417 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У червні 2020 року друком вийде “Енциклопедія світових біомів” — 3-томник на 2600 сторінок, де зібрана інформація про всі екосистеми найвищого рангу — біоми — на планеті Земля. Іван Парнікоза та Ірина Козерецька, вчені Національного антарктичного наукового центру МОН, стали авторами одного з розділів цієї Енциклопедії. У ньому вони розповіли про суходільні екосистеми Антарктиди, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

“Розділ про кожен з біомів писали найбільш знані фахівці, чиї дослідження є незаперечно авторитетними. Ми пишаємося, що з усієї світової наукової спільноти саме вченим НАНЦ видавці довірили опис Антарктичних суходільних біомів. Саме їхня стаття надалі буде першоджерелом інформації, з якого починатимуть свої пошуки полярні екологи з будь-якої країни. І це є найкращим визнанням того, що наша наука не „пасе задніх“, а на рівних бере участь у глобальному процесі пізнання природи нашої планети”, — пояснив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

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“Енциклопедію світових біомів” підготувало всесвітньо відоме наукове видавництво “Elsevier”.

Довідково: Біоми — це екосистеми найвищого рангу, які представляють собою одночасно і цілий клас ландшафтів, і цілий сталий набір функціональних зв’язків між тваринами та рослинами (хоч види, які їх складають, можуть бути дуже різними). Прикладами біомів є, зокрема, тропічний ліс, тайга, тундра або коралові рифи.

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