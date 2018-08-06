Украинские борцы вольного стиля завоевали пять наград на ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинские борцы вольного стиля завоевали пять наград на чемпионате Европы по борьбе среди юниоров, который завершается в Риме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минмолодьспорта.
Вице-чемпионами Европы стали Андрей Джелеп (в.к. 57 кг) и Юрий Идзинский (в.к. 125 кг).
Бронзовыми призерами стали Степан Лилик (в.к. 70 кг), Адлан Батаев (в.к. 79 кг) и Игорь Никофорук (в.к. 61 кг).
Напомним, завершился третий соревновательный день чемпионата Европы по летним видам спорта, который принес Украине очередные награды. С 3 золотыми, 5 серебряными и одной бронзовой медалью "желто-голубые" разместились на 7-й строчке общекомандного зачета.