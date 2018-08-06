Українські борці вільного стилю здобули п'ять нагород на ЧЄ

Віце-чемпіонами Європи стали Андрій Джелеп (в.к. 57 кг) та Юрій Ідзінський (в.к. 125 кг).

Бронзовими призерами стали Степан Лилик (в.к. 70 кг), Адлан Батаєв (в.к. 79 кг) та Ігор Нікофорук (в.к. 61 кг).

Нагадаємо, завершився третій змагальний день чемпіонату Європи з літніх видів спорту, який приніс Україні чергові нагороди. З 3 золотими, 5 срібними та однією бронзовою медаллю "жовто-блакитні" розмістилися на 7-му рядку загальнокомандного заліку.