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Украинские биатлонистки остались без медалей на старте заключительного этапа КМ

Киев • УНН

 • 13893 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В рамках первой гонки девятого, заключительного этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене (Норвегия) состоялся женский спринт, информирует УНН со ссылкой на "UA: Биатлон".

Украинские биатлонистки остались без медалей на старте заключительного этапа КМ

Победу праздновала жительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая со штрафным кругом финишировала со временем 19 минут и 56,2 с. Второе место заняла немка Пройс. Замкнула топ-3 еще одна биатлонистка сборной Словакии — Паулина Фиалкова. Лучшей из украинок стала Вита Семеренко. Она отстрелялась чисто и финишировала 28-й.

Зато другие украинки оказались вне зоны зачетных баллов:

48 — Яна Бондарь

55 — Валя Семеренко

57 — Анастасия Меркушина

74 — Анна Кривонос

77 — Надежда Белкина

93 — Екатерина Бех.

Примечательно, что Кривонос провела первую в карьере гонку на Кубке мира.

“Я пыталась вообще не думать о гонке, чтобы не поймать мандраж. Для таких стартов необходимо подвести себя как можно серьезнее. Это же высший пилотаж. Было очень тяжело, ведь здесь звезды. Когда меня кто-то опережал, не знала — плохо это или хорошо. Вообще не знала, как себя вести. Ведь я здесь впервые”, — прокомментировала свой дебют Кривонос.

Добавим, что сегодня в Норвегии на старт выйдут мужчины в рамках спринта.

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