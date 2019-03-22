Украинские биатлонистки остались без медалей на старте заключительного этапа КМ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В рамках первой гонки девятого, заключительного этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене (Норвегия) состоялся женский спринт, информирует УНН со ссылкой на "UA: Биатлон".
Победу праздновала жительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая со штрафным кругом финишировала со временем 19 минут и 56,2 с. Второе место заняла немка Пройс. Замкнула топ-3 еще одна биатлонистка сборной Словакии — Паулина Фиалкова. Лучшей из украинок стала Вита Семеренко. Она отстрелялась чисто и финишировала 28-й.
Зато другие украинки оказались вне зоны зачетных баллов:
48 — Яна Бондарь
55 — Валя Семеренко
57 — Анастасия Меркушина
74 — Анна Кривонос
77 — Надежда Белкина
93 — Екатерина Бех.
Примечательно, что Кривонос провела первую в карьере гонку на Кубке мира.
“Я пыталась вообще не думать о гонке, чтобы не поймать мандраж. Для таких стартов необходимо подвести себя как можно серьезнее. Это же высший пилотаж. Было очень тяжело, ведь здесь звезды. Когда меня кто-то опережал, не знала — плохо это или хорошо. Вообще не знала, как себя вести. Ведь я здесь впервые”, — прокомментировала свой дебют Кривонос.
Добавим, что сегодня в Норвегии на старт выйдут мужчины в рамках спринта.