Українські біатлоністки залишились без медалей на старті заключного етапу КС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В рамках першої гонки дев'ятого, заключного етапу Кубку світу з біатлону в норвезькому Холменколлені (Норвегія) відбувся жіночий спринт, інформує УНН з посиланням на "UA:Біатлон".
Перемогу святкувала словачка Анастасія Кузьміна, яка зі штрафним колом фінішувала з часом 19 хвилин і 56,2 с. Друге місце посіла німкеня Франциска Пройс. Замкнула топ-3 ще одна біатлоністка збірної Словаччини — Пауліна Фіалкова. Найкращою з українок стала Віта Семеренко. Вона відстрілялася чисто і фінішувала 28-ю.
Натомість інші українки опинилися поза зоною залікових балів:
48 — Яна Бондарь
55 — Валя Семеренко
57 — Анастасія Меркушина
74 — Ганна Кривонос
77 — Надія Бєлкіна
93 — Катерина Бех.
Примітно, що Кривонос провела першу в кар’єрі гонку на Кубку світу.
“Я намагалася взагалі не думати про гонку, аби не спіймати мандраж. Для таких стартів необхідно підвести себе якомога серйозніше. Це ж найвищий пілотаж. Було дуже важко, адже тут зірки. Коли мене хтось випереджав, не знала — погано це чи добре. Взагалі не знала, як поводитися. Адже я тут вперше”, — прокоментувала свій дебют Кривонос.
Додамо, що сьогодні в Норвегії на старт вийдуть чоловіки в рамках спринту.