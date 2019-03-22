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Українські біатлоністки залишились без медалей на старті заключного етапу КС

Київ • УНН

 • 13893 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В рамках першої гонки дев'ятого, заключного етапу Кубку світу з біатлону в норвезькому Холменколлені (Норвегія) відбувся жіночий спринт, інформує УНН з посиланням на "UA:Біатлон".

Українські біатлоністки залишились без медалей на старті заключного етапу КС

Перемогу святкувала словачка Анастасія Кузьміна, яка зі штрафним колом фінішувала з часом 19 хвилин і 56,2 с. Друге місце посіла німкеня Франциска Пройс. Замкнула топ-3 ще одна біатлоністка збірної Словаччини — Пауліна Фіалкова. Найкращою з українок стала Віта Семеренко. Вона відстрілялася чисто і фінішувала 28-ю.

Натомість інші українки опинилися поза зоною залікових балів:

48 — Яна Бондарь

55 — Валя Семеренко

57 — Анастасія Меркушина

74 — Ганна Кривонос

77 — Надія Бєлкіна

93 — Катерина Бех.

Примітно, що Кривонос провела першу в кар’єрі гонку на Кубку світу.

“Я намагалася взагалі не думати про гонку, аби не спіймати мандраж. Для таких стартів необхідно підвести себе якомога серйозніше. Це ж найвищий пілотаж. Було дуже важко, адже тут зірки. Коли мене хтось випереджав, не знала — погано це чи добре. Взагалі не знала, як поводитися. Адже я тут вперше”, — прокоментувала свій дебют Кривонос.

Додамо, що сьогодні в Норвегії на старт вийдуть чоловіки в рамках спринту.

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