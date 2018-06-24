Украинские арбитры получили назначения на матч Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Бригада украинских арбитров будет работать на матче отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2018/2019, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
26 июня бригада украинских арбитров во главе с Денисом Шурман работать на матче отборочного раунда Лиги Европы-2018/2019, в котором Андоррская “Сан-Хулия” принимать мальтийскую “Гзира”.
На линиях Шурману помогать Александр Жуков и Валентин Куцев. В качестве четвертого арбитра выступит Николай Балакин.
Как сообщал УНН, рефери чемпионата мира 2018-го года получил по жизненную дисквалификации.