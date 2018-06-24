Українські арбітри отримали призначення на матч Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Бригада українських арбітрів працюватиме на матчі відбірного раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2018/2019, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
26 червня бригада українських арбітрів на чолі з Денисом Шурманом працюватиме на матчі відбірного раунду Ліги Європи-2018/2019, в якому андоррська “Сан-Хулія” прийматиме мальтійську “Гзіру”.
На лініях Шурману допомагатимуть Олександр Жуков та Валентин Куцев. В якості четвертого арбітра виступить Микола Балакін.
Як повідомляв УНН, рефері чемпіонату світу 2018-го року отримав по життєву дискваліфікацію.