Украинские АЭС за сутки произвели 261,61 млн. кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 23 ноября, станциями выработано 261,61 млн. кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 24 ноября, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 30-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 47-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 695 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.