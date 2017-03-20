Украинские АЭС за сутки произвели 257,95 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 20 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 33-и сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт с 11 марта по 23 марта 2017 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 630 МВт, РАЭС - 1855 МВт, ЮУАЭС - 2 355 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 20 марта 2017 года составляет 360 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-5 - 94%, ЗАЭС-6 - 80%, ЮУАЭС-1 - 88%, ЮУАЭС-2 - 80%, ЮУАЭС-3 - 82%.

Из-за балансового ограничения за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали 21,01 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, в рамках программы семинара Институт ядерных исследований НАН Украины решил познакомить журналистов с работой одного из ядерных реакторов, ведь многие не догадываются, что в столице есть один из таких.