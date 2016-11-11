Украинские АЭС за сутки выработали 256,27 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 11 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 53-и сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 17-е сутки капитального планового ремонта.

Также сообщается, что на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 4 950 МВт, РАЭС — 1 865 МВт, ЮУАЭС — 2 790 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.