Українські АЕС за добу виробили 256,27 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Минулої доби, 10 листопада, станціями вироблено 256,27 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодны, 11 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 6 Запорізької АЕС 53-я доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 17-а доба капітального планового ремонту.
Також повыдомляється, що на енергоблоці № 2 Хмельницької АЕС 34-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 950 МВт, РАЕС — 1 865 МВт, ЮУАЕС — 2 790 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.