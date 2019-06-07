Украинское теннисное дерби пройдет в четвертьфинале турнира в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В рамках турнира ITF "Bella Cup 2019" в польском городе Торунь прошли поединки с участием украинок, сообщает УНН со ссылкой на ITF.
В матче 1/8 финала Ангелина Калинина, которая посеяна под 3-м номером, обыграла Каролину Мелигени Алвеш из Бразилии - 6:3, 6:2.
Зато 16-летняя Марта Костюк переиграла аргентинку Паулу Ормаечеа - 6:4, 4:6, 7:6 (4).
Таким образом, одна представительница Украины уже гарантировано сыграет в полуфинале. Поскольку в четвертьфинале Костюк будет бороться именно с Калининой.
Отметим, что победительница украинского дерби в полуфинале сразится с лучшей во встрече Данка Ковиничи (6 сеяная) и Александрой Киик (2).