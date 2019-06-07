Українське тенісне дербі пройде в чвертьфіналі турніру в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В рамках турніру ITF "Bella Cup 2019" в польському місті Торунь пройшли поєдинки за участі українок, повідомляє УНН з посиланням на ITF.
У матчі 1/8 фіналу Ангеліна Калініна, яка посіяна під 3-м номером, обіграла Кароліну Мелігені Алвеш з Бразилії - 6:3, 6:2.
Натомість 16-річна Марта Костюк переграла аргентинку Паулу Ормаечеа - 6:4, 4:6, 7:6 (4).
Таким чином, одна представниця України вже гарантовано зіграє в півфіналі. Оскільки в чвертьфіналі Костюк буде боротися саме з Калініною.
Зазначимо, що переможниця українського дербі у півфіналі змагатиметься з кращою у зустрічі Данка Ковініч (6 сіяна) та Олександрою Кіік (2).