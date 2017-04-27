Украинское бюро Интерпола еще не получило ответа от РФ относительно задержания А.Шепелева - НП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинское бюро Интерпола направило запрос в Российскую Федерацию относительно того, был ли задержан бывший народный депутат Украины Александр Шепелев, но ответа еще не получили. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
В украинском бюро Интерпола не подтвердили и не опровергли информации о том, был ли задержан А.Шепелев в России.
"Украинское бюро Интерпола направило официальный запрос в Россию (о том, был ли задержан экс-нардеп А.Шепелев - ред.). Ответа пока от Российской Федерации не получили", - сказали в пресс-службе полиции.
Как сообщали российские СМИ, в России задержали бывшего народного депутата Украины А.Шепелева.
Напомним, экс-нардеп А.Шепелев подозревается в хищении средств "Родовид банка" в особо крупных размерах, а также в покушении на убийство бывшего акционера банка Сергея Дядечко.
6 июля 2014 года с Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи убежал бывший народный депутат Александр Шепелев, который подозревается в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.
3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего народного депутата Украины А.Шепелева.
В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что РФ официально отказала Украине в выдаче бывшего народного депутата А.Шепелева.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос в августе сообщил, что экс-нардеп А.Шепелев согласился работать на ФСБ РФ, в результате чего было открыто в отношении него уголовное производство по статье "госизмена".