Українське бюро Інтерполу ще не отримало відповіді від РФ щодо затримання О.Шепелєва - НП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Українське бюро Інтерполу направило запит до Російської Федерації стосовно того, чи був затриманий колишній народний депутат України Олександр Шепелєв, але відповіді ще не отримали. Про це повідомили УНН у прес-службі Національної поліції.
В Українському бюро Інтерполу не підтвердили і не спростували інформації про те, чи був затриманий О.Шепелєв у Росії.
"Українське бюро Інтерполу направило офіційний запит в Росію (стосовно того, чи був затриманий екс-нардеп О.Шепелєв – ред.). Відповіді поки що від Російської Федерації не отримали", - сказали у прес-службі поліції.
Як повідомляли російські ЗМІ, у Росії затримали колишнього народного депутата України О.Шепелєва.
Нагадаємо, екс-нардеп О.Шепелєв підозрюється у розкраданні коштів “Родовід банку” в особливо великих розмірах, а також у замаху на вбивство колишнього акціонера банку Сергія Дядечка.
6 липня 2014 року з Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги втік колишній народний депутат Олександр Шепелєв, який підозрюється в організації умисного вбивства, привласненні та розтраті чужого майна та інших злочинах.
3 квітня 2015 року Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури РФ із запитом про видачу колишнього народного депутата України О.Шепелєва.
У серпні 2016 року у ГПУ повідомили, що РФ офіційно відмовила Україні у видачі колишнього народного депутат О.Шепелєва.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у серпні повідомив, що екс-нардеп О.Шепелєв погодився працювати на ФСБ РФ, внаслідок чого було відкрито стосовно нього кримінальне провадження за статтею “держзрада”.