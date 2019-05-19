Украинская сборная завоевала три медали Кубка Европы по спортивной ходьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сборная Украины выиграла три медали Кубка Европы по спортивной ходьбе, который прошел в литовском городе Алитус, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.
На дистанциях 50 км как среди мужчин, так и среди женщин украинцы стали победителями в командном зачете, а мужская команда на 20 километров выиграла бронзовые медали.
За мужскую команду на 50 км шли Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Сергей Будза и Дмитрий Собчук.
В составе женской команды на 50 км выступали Валентина Мирончук, Елена Собчук, Кристина Юдкин и Людмила Шелест.
В составе мужской команды на 20 километров бронзовые медали для Украины завоевали Иван Лосев, Эдуард Забуженко, Виктор Шумик и Олег Свистун.
Заметим, что сборная Украины вернется в Украину уже сегодня.