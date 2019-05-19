Українська збірна здобула три медалі Кубку Європи зі спортивної ходьби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Збірна України виграла три медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби, який пройшов в литовському місті Алітус, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
На дистанціях 50 кілометрів як серед чоловіків, так і серед жінок українці стали переможцями у командному заліку, а чоловіча команда на 20 кілометрів виграла бронзові медалі.
За чоловічу команду на 50 км йшли Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Сергій Будза і Дмитро Собчук.
У складі жіночої команди на 50 км виступали Валентина Мирончук, Олена Собчук, Христина Юдкіна і Людмила Шелест.
У складі чоловічої команди на 20 кілометрів бронзові медалі для України завоювали Іван Лосєв, Едуард Забуженко, Віктор Шумік і Олег Свистун.
Зауважимо, що збірна України повернеться до України вже сьогодні.