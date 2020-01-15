Украинская сборная завершила выступления на чемпионате Европы по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Мужская сборная Украины по гандболу не сумела выйти из группового этапа на чемпионате Европы в Вене, передает УНН со ссылкой на ФГУ.
В заключительной игре предварительного этапа подопечные Сергея Бебешко уступили сборной Чехии — 19:23.
Украинцы вели после первой половины игры со счетом 10:9. Но после перерыва смогли забить лишь 9 мячей.
Звание лучшего снайпера встречи в составе “сине-желтых” получил Артем Козакевич. В активе правого крайнего 4 точных броска.
Отметим, Украина заняла последнее место в квартете B, потерпев три поражения в трех баталиях. В топ-12 пробились Австрия и Чехия.