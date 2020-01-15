Українська збірна завершила виступи на чемпіонаті Європи з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Чоловіча збірна України з гандболу не зуміла вийти з групового етапу на чемпіонаті Європи у Вені, інформує УНН з посиланням на ФГУ.
В заключній грі попереднього етапу підопічні Сергія Бебешка поступилися збірній Чехії — 19:23.
Українці вели після першої половини гри з рахунком 10:9. Але після перерви спромоглися забити лише 9 м’ячів.
Звання найкращого снайпера зустрічі у складі “синьо-жовтих” отримав Артем Козакевич. В активі правого крайнього 4 точні кидки.
Зазначимо, Україна посіла останнє місце в квартеті B, зазнавши три поразки в трьох баталіях. До топ-12 пробилися Австрія та Чехія.