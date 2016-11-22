Украинская сборная завоевала серебряную медаль на Кубке мира по ушу таолу

Украинцы Андрей Коваль, Дмитрий Панасюк и Роман Рева стали серебряными призерами турнира в командных соревнованиях дуйлянь.

Лучше наших соотечественников были только хозяева турнира. На третьем месте команда Узбекистана.

Отметим, что участие в соревнованиях приняли 120 спортсменов из 25 стран мира.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира в Индонезии в 2015 году "желто-голубая" сборная попала в топ-20 команд, завоевав 1 "серебряную" и 3 бронзовые награды.

Как сообщал УНН, сборная Украины по ушу получила ряд наград на чемпионате в РФ.