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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Украинская сборная завоевала серебряную медаль на Кубке мира по ушу таолу

Киев • УНН

 • 8015 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. С 15 по 21 ноября в китайской провинции Фучжоу с участием "сине-желтой" команды проходил первый Кубок мира по ушу таолу, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.

Украинская сборная завоевала серебряную медаль на Кубке мира по ушу таолу

Украинцы Андрей Коваль, Дмитрий Панасюк и Роман Рева стали серебряными призерами турнира в командных соревнованиях дуйлянь.

Лучше наших соотечественников были только хозяева турнира. На третьем месте команда Узбекистана.

Отметим, что участие в соревнованиях приняли 120 спортсменов из 25 стран мира.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира в Индонезии в 2015 году "желто-голубая" сборная попала в топ-20 команд, завоевав 1 "серебряную" и 3 бронзовые награды.

Как сообщал УНН, сборная Украины по ушу получила ряд наград на чемпионате в РФ.

 

Украинские Национальные Новости

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