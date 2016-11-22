Украинская сборная завоевала серебряную медаль на Кубке мира по ушу таолу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С 15 по 21 ноября в китайской провинции Фучжоу с участием "сине-желтой" команды проходил первый Кубок мира по ушу таолу, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
Украинцы Андрей Коваль, Дмитрий Панасюк и Роман Рева стали серебряными призерами турнира в командных соревнованиях дуйлянь.
Лучше наших соотечественников были только хозяева турнира. На третьем месте команда Узбекистана.
Отметим, что участие в соревнованиях приняли 120 спортсменов из 25 стран мира.
Напомним, что на прошлом чемпионате мира в Индонезии в 2015 году "желто-голубая" сборная попала в топ-20 команд, завоевав 1 "серебряную" и 3 бронзовые награды.
Как сообщал УНН, сборная Украины по ушу получила ряд наград на чемпионате в РФ.