Українська збірна виборола срібну медаль на Кубка світу з ушу таолу

Українці Андрій Коваль, Дмитро Панасюк та Роман Рева стали срібними призерами турніру у командних змаганнях дуйлянь.

Кращими за наших співвітчизників були лише господарі турніру. На третьому місці команда Узбекистану.

Зазначимо, що участь в змаганнях взяли 120 спортсменів з 25 країн світу.

Нагадаємо, що на минулому чемпіонаті світу в Індонезії у 2015 році "жовто-блакитна" збірна потрапила до топ-20 команд, завоювавши 1 "срібну" та 3 бронзові нагороди.

Як повідомляв УНН, збірна України з ушу здобула низку нагород на чемпіонаті у РФ.