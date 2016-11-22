Українська збірна виборола срібну медаль на Кубка світу з ушу таолу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. З 15 по 21 листопада в китайській провінції Фучжоу за участі "синьо-жовтої" команди проходив перший етап Кубок світу з ушу таолу, передає УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
Українці Андрій Коваль, Дмитро Панасюк та Роман Рева стали срібними призерами турніру у командних змаганнях дуйлянь.
Кращими за наших співвітчизників були лише господарі турніру. На третьому місці команда Узбекистану.
Зазначимо, що участь в змаганнях взяли 120 спортсменів з 25 країн світу.
Нагадаємо, що на минулому чемпіонаті світу в Індонезії у 2015 році "жовто-блакитна" збірна потрапила до топ-20 команд, завоювавши 1 "срібну" та 3 бронзові нагороди.
Як повідомляв УНН, збірна України з ушу здобула низку нагород на чемпіонаті у РФ.