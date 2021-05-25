Украинская юниорка выиграла "золото" и установила рекорд на ЧМ по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп выиграла золотую награду и установила рекорд на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Действующая чемпионка Европы была лучшей в своей весовой категории (до 55 кг) в рывке, толчке и сумме двоеборья.
Результат Конотоп по сумме двоеборья - 212 кг. Это новый рекорд мира среди юниорок. Он установлен в возрасте 20 лет и 62 дней.
Примечательно, что "золото" Конотоп стало для Украины первым на юниорских чемпионатах мира с 2016 года. Ранее золотую медаль Украине принесла Ирина Деха.
Напомним
Сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике, который состоялся в Москве.