Украинская юниорка выиграла "золото" и установила рекорд на ЧМ по тяжелой атлетике

Детали

Действующая чемпионка Европы была лучшей в своей весовой категории (до 55 кг) в рывке, толчке и сумме двоеборья.

Результат Конотоп по сумме двоеборья - 212 кг. Это новый рекорд мира среди юниорок. Он установлен в возрасте 20 лет и 62 дней.

Примечательно, что "золото" Конотоп стало для Украины первым на юниорских чемпионатах мира с 2016 года. Ранее золотую медаль Украине принесла Ирина Деха.

Напомним

Сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике, который состоялся в Москве.