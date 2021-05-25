Українська юніорка виграла "золото" та встановила рекорд на ЧС із важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Українська важкоатлетка Каміла Конотоп виграла золоту нагороду та встановила рекорд на чемпіонаті світу серед юніорів, що триває у Ташкенті (Узбекистан), передає УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Чинна чемпіонка Європи була найкращою у своїй ваговій категорії (до 55 кг) у ривку, поштовху та сумі двоборства.
Результат Конотоп за сумою двоборства - 212 кг. Це новий рекорд світу серед юніорок. Він встановлений у віці 20 років та 62 днів.
Примітно, що "золото" Конотоп стало для України першим на юніорських чемпіонатах світу з 2016 року. Попередню золоту медаль Україні принесла Ірина Деха.
Нагадаємо
Збірна України виграла медальний залік ЧЄ з важкої атлетики, що відбувся у Москві.