Українська юніорка виграла "золото" та встановила рекорд на ЧС із важкої атлетики

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Чинна чемпіонка Європи була найкращою у своїй ваговій категорії (до 55 кг) у ривку, поштовху та сумі двоборства.

Результат Конотоп за сумою двоборства - 212 кг. Це новий рекорд світу серед юніорок. Він встановлений у віці 20 років та 62 днів.

Примітно, що "золото" Конотоп стало для України першим на юніорських чемпіонатах світу з 2016 року. Попередню золоту медаль Україні принесла Ірина Деха.

Нагадаємо

Збірна України виграла медальний залік ЧЄ з важкої атлетики, що відбувся у Москві.