Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал парного разряда US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинская теннисистка Людмила Киченок с латвийкой Еленой Остапенко вышли в четвертьфинал парного разряда на Открытом чемпионате США, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Украинско-латвийский дуэт в двух сетах обыграл вторых сеяных Барбору Стрицову и Су Вэй Сью - 6:4, 6:3.
Примечательно, что Су Вэй Сью и Барбора Стрицова выиграли в этом году "Уимблдон", после чего Стрицова стала первой ракеткой парного рейтинга.
Отметим, что за выход в полуфинал Людмила и Елена поспорят с американским дуэтом Доулхайд/Кинг.
Напомним, Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open.