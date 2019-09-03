Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал парного разряда US Open

Украинско-латвийский дуэт в двух сетах обыграл вторых сеяных Барбору Стрицову и Су Вэй Сью - 6:4, 6:3.

Примечательно, что Су Вэй Сью и Барбора Стрицова выиграли в этом году "Уимблдон", после чего Стрицова стала первой ракеткой парного рейтинга.

Отметим, что за выход в полуфинал Людмила и Елена поспорят с американским дуэтом Доулхайд/Кинг.

Напомним, Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open.