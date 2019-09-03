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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 23745 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115765 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126525 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117854 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123074 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126989 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151995 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150887 просмотра

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Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал парного разряда US Open

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал парного разряда US Open

Киев  •  УНН

 • 11366 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинская теннисистка Людмила Киченок с латвийкой Еленой Остапенко вышли в четвертьфинал парного разряда на Открытом чемпионате США, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Украинско-латвийский дуэт в двух сетах обыграл вторых сеяных Барбору Стрицову и Су Вэй Сью - 6:4, 6:3.

Примечательно, что Су Вэй Сью и Барбора Стрицова выиграли в этом году "Уимблдон", после чего Стрицова стала первой ракеткой парного рейтинга.

Отметим, что за выход в полуфинал Людмила и Елена поспорят с американским дуэтом Доулхайд/Кинг.

Напомним, Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open.

Украинские Национальные Новости

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