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Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу US Open

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна та п’ята ракетка світу обіграла у двох сетах американку Медісон Кейс і вперше вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату США з тенісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт змагань.

Кращим досягненням українки до цього був вихід до 1/8 фіналу.

Наступною суперницею Світоліної стане британка Йоганна Конта.

Нагадаємо, українське дербі на турнірі "US Open": Світоліна розгромила Ястремську.

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