Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна та п’ята ракетка світу обіграла у двох сетах американку Медісон Кейс і вперше вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату США з тенісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт змагань.
Кращим досягненням українки до цього був вихід до 1/8 фіналу.
Наступною суперницею Світоліної стане британка Йоганна Конта.
Нагадаємо, українське дербі на турнірі "US Open": Світоліна розгромила Ястремську.